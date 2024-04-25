Дума в приоритетном порядке рассмотрит проект о продлении выплат многодетным семьям на ипотеку

Москва. 25 апреля. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин сообщил о планах рассмотреть в приоритетном порядке законопроект о продлении до 2030 года программы помощи многодетным семьям в погашении ипотеки.

"Законопроект будет рассмотрен на ближайшем заседании Совета (Думы - ИФ) и затем в приоритетном порядке вынесен на обсуждение в рамках пленарного заседания", - сказал журналистам Володин в четверг.

Он отметил, что законопроект подготовлен в целях реализации послания президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию. "Глава государства поставил задачу, чтобы многодетные семьи, где родился третий или последующие дети, могли получить от государства выплату в размере 450 тыс. рублей для улучшения жилищных условий", - пояснил Володин.

По его словам, Госдума последовательно работает над расширением мер поддержки семей с детьми и "продление этой программы еще на 7 лет - важное решение, которое повысит уровень доступности жилья для многодетных семей".