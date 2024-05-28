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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 16:40

Президент РФ заявил о последствиях эскалации Западом ситуации на Украине

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - Постоянная эскалация западными странами ситуации на Украине может иметь серьезные последствия с учетом ядерного паритета России и США, заявил президент РФ Владимир Путин.

"И вообще-то постоянная эскалация может привести к серьезным последствиям. Если эти серьезные последствия будут наступать в Европе, то как поведут себя США, имея в виду наш паритет в сфере стратегических вооружений?" - заявил Путин во вторник по итогам визита в Узбекистан журналистам.

"Трудно сказать - они хотят глобального конфликта? Мне кажется, они хотели договариваться в сфере стратегических вооружений. Но что-то мы не видим большого желания это делать - разговор на этот счет есть, а большего желания мы как бы не видим, но посмотрим, что будет происходить дальше", - сказал Путин.

Владимир Путин Запад Украина США
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