Рябков заявил о предельно осторожном подходе к вопросам стратегического паритета с США

Москва. 3 июня. INTERFAX.RU - Москва максимально осторожно подходит к любым вопросам, связанным с обеспечением стратегического паритета с Вашингтоном, заявил журналистам замглавы МИД Сергей Рябков.

"Мы максимально ответственно и предельно осторожно подходим ко всему, что связано с нарушением баланса или созданием неких угроз ресурсам, обеспечивающим стратегический паритет. Хочу подчеркнуть: именно паритет, а не стратегическую стабильность. Поэтому рассуждать о том, каков может быть характер нашей реакции на соответствующие события, для меня было бы абсолютно безответственно", - сказал он.

Так он, в частности, ответил на вопрос, причастен ли, по данным российской стороны, Вашингтон к недавним атакам Киева на российские системы предупреждения о ракетном нападении, и может ли ответ России повлечь действия по снижению стратегического потенциала США.

"Это не первый раз, когда режим в Киеве попытался нарушить нормальное функционирование важных звеньев нашей военной организации, в том числе имеющих отношение к стратегической сфере. Вот эти поползновения будут нами пресекаться. Ответы могут быть ассиметричными", - подчеркнул Рябков.

"Что касается позиции США, то она максимально безответственна. Они выписали индульгенцию Киеву на любые преступления, любые акции такого рода и не делают ничего для того, чтобы пресечь опасные провокационные шаги своих подопечных, - сказал он. - Но для США это тоже не бесплатно, и последствия они почувствуют".

Москва призывает Вашингтон максимально серьезно относиться к звучащим из России предостережениям, заявил также Рябков.

"Хотелось бы предостеречь американских деятелей от просчетов, которые могут иметь фатальные последствия. Они в силу непонятных причин недооценивают серьезность того отпора, который они могут получить", - сказал он журналистам, комментируя решение США разрешить Украине использовать часть поставляемого оружия для нанесения ударов по целям на территории России.

Замминистра призвал "американских деятелей потратить время на изучение того, что было сказано Путиным, в частности, на пресс-конференции по итогам переговоров в Ташкенте". "Это весьма значимое предупреждение, и к нему нужно относиться с максимальной серьезностью", - подчеркнул Рябков.