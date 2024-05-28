США выступают против признания талибов законными властями Афганистана

Москва. 28 мая. INTERFAX.RU - США не планируют признавать движение "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) законными властями Афганистана, заявил во вторник советник Белого дома Джон Кирби.

"Мы не собираемся признавать талибов официальными властями Афганистана. А если Россия пойдет на такое признание, то это станет неверным сигналом для других", - сказал он на брифинге в Вашингтоне. Так Кирби ответил на вопрос журналиста о том, как Вашингтон относится к идее признания Россией талибов законными властями Афганистана.

Ранее во вторник президент РФ Владимир Путин заявил, что движение "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) на сегодняшний день является властью в Афганистане, отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий.

"В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующий властью - это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди (талибы - ИФ), которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий, и соответствующим образом выстраивать отношения", - сказал Путин на пресс-конференции во вторник.

По словам Путина, РФ "со многими партнерами в контакте, в том числе со многими партнерами и в регионе Центральной Азии". "Мы учитываем мнение каждого из наших партнеров и друзей. И будем вместе формулировать эту позицию", - сказал президент РФ.

Так Путин прокомментировал вопрос о возможном исключении "Талибана" из российского списка террористических организаций.