Сайт СДЭК частично восстановил работу после сбоя

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Сайт логистического оператора СДЭК частично восстановил работу после сбоя ИТ-систем, уведомила компания.

"Мы продолжаем устранять оставшиеся проблемы и стараемся как можно скорее восстановить стабильную работу всех функций", - говорится на сайте компании.

Также СДЭК заявил, что работает над восстановлением полноценного обслуживания в пунктах выдачи заказов (ПВЗ). Накануне оператор сообщил, что рассчитывает восстановить работу ПВЗ не позднее 29 мая.

В понедельник, 27 мая, СДЭК сообщил о сбое вычислительных мощностей, из-за которого перестали работать сайт и приложение компании. Также были временно приостановлены выдача и прием отправлений в ПВЗ, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.

Глава комитета Госдумы по информационным технологиям и связи Александр Хинштейн заявлял, что масштабный сбой в СДЭК был вызван атакой хакерской группировки. Хакеры, взявшие на себя ответственность за сбой, заявили, что использовали вирус-шифровальщик.

Хинштейн также отметил, что в соответствии с законодательством, компания обязана будет раскрыть масштабы утечки, рассказать о том, какие меры предпринимались для защиты системы и представить в Роскомнадзор первые результаты внутреннего расследования.

СДЭК обещала по итогам разрешения этой ситуации принять все меры для предотвращения её повторения.