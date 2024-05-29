СДЭК возобновил выдачу отправлений в ПВЗ, прерванную из-за сбоя

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Логистический оператор СДЭК возобновил выдачу отправлений в пунктах выдачи заказов (ПВЗ), работает над полным восстановлением работы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе компании.

"Как и сообщали вчера, все ПВЗ СДЭК с сегодняшнего дня выдают отправления, уже готовые к выдаче. Мы работаем над восстановлением полного обслуживания", - сказали в пресс-службе.

"Данные пользователей хранятся надёжно и в шифрованном виде. У нас нет оснований считать, что к ним был получен доступ", - заверили в компании.

Ранее в среду СДЭК уведомил о частичном восстановлении работы сайта.

В понедельник, 27 мая, СДЭК сообщил о сбое вычислительных мощностей, из-за которого перестали работать сайт и приложение компании. Также были временно приостановлены выдача и приём отправлений в ПВЗ, чтобы избежать ошибок при ручной обработке.

Глава комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн заявлял, что масштабный сбой в СДЭК был вызван атакой хакерской группировки. Хакеры, взявшие на себя ответственность за сбой, заявили, что использовали вирус-шифровальщик.

Хинштейн также отметил, что, в соответствии с законодательством, компания обязана будет раскрыть масштабы утечки, рассказать о том, какие меры предпринимались для защиты системы и представить в Роскомнадзор первые результаты внутреннего расследования.

СДЭК обещала по итогам разрешения этой ситуации принять все меры для предотвращения её повторения.