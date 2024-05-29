Комитет Госдумы поддержал идею исключить "Талибан" из списка террористов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы считают, что назрела необходимость исключить движение "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) из списка террористов.

"Вопрос очень многосложный, но то, что нам с учетом фактического руководства "Талибаном" весьма важной страной в масштабе большой Евразии необходимо будет с ними тесно взаимодействовать - это факт", - сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий "Интерфаксу" в среду.

Вместе с тем он считает, что "нет волшебного рубильника", чтобы решить вопрос с отнесением "Талибана" в настоящее время в РФ к террористическим организациям, но "нужно вести контакты и по линии МИД, и по линии парламента с учетом этой непростой ситуации".

"Раз такая позиция очевидным образом созрела, значит, нужно сдвигать ее с мертвой точки, в противном случае мы решения никогда не найдем", - сказал Слуцкий.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что не так давно вернулся из Афганистана и "на встречах в различных министерствах обсуждал разные вопросы, в частности, пресечения трафика наркотиков, вопросы защиты прав женщин, взаимодействия с парламентом и оказания гуманитарной и технической помощи".

"Мое впечатление, что какой-то агрессивности и непонятных намерений со стороны представителей "Талибана" я не видел абсолютно. Со своей стороны я однозначно могу сказать о большом желании руководства страны к диалогу, - сказал депутат "Интерфаксу".

Чепа считает, что "если сегодня какие-то юридические условия мешают развитию страны, решению вопросов обеспечения продовольственной безопасности, лечения жителей, то, конечно, надо каким-то образом эти проблемы решать".

"Как это преодолевать - непростой вопрос, подобных случаев пока не было, это тема, в первую очередь, юридическая, и сказать, как расписать дорожную карту решения этого вопроса, пока я затрудняюсь, но решать ее надо", - отметил парламентарий.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что движение "Талибан" на сегодняшний день является властью в Афганистане, отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий.

"В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью – это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди (талибы - ИФ), которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий, и соответствующим образом выстраивать отношения", - сказал Путин на пресс-конференции во вторник.