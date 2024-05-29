Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Комитет Госдумы поддержал идею исключить "Талибан" из списка террористов

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Депутаты Госдумы считают, что назрела необходимость исключить движение "Талибан" (признано в РФ террористическим и запрещено) из списка террористов.

"Вопрос очень многосложный, но то, что нам с учетом фактического руководства "Талибаном" весьма важной страной в масштабе большой Евразии необходимо будет с ними тесно взаимодействовать - это факт", - сказал председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий "Интерфаксу" в среду.

Вместе с тем он считает, что "нет волшебного рубильника", чтобы решить вопрос с отнесением "Талибана" в настоящее время в РФ к террористическим организациям, но "нужно вести контакты и по линии МИД, и по линии парламента с учетом этой непростой ситуации".

В РоссииЛавров объяснил рекомендацию МИД перестать причислять талибов к террористамЛавров объяснил рекомендацию МИД перестать причислять талибов к террористамЧитать подробнее

"Раз такая позиция очевидным образом созрела, значит, нужно сдвигать ее с мертвой точки, в противном случае мы решения никогда не найдем", - сказал Слуцкий.

В свою очередь первый зампредседателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа отметил, что не так давно вернулся из Афганистана и "на встречах в различных министерствах обсуждал разные вопросы, в частности, пресечения трафика наркотиков, вопросы защиты прав женщин, взаимодействия с парламентом и оказания гуманитарной и технической помощи".

"Мое впечатление, что какой-то агрессивности и непонятных намерений со стороны представителей "Талибана" я не видел абсолютно. Со своей стороны я однозначно могу сказать о большом желании руководства страны к диалогу, - сказал депутат "Интерфаксу".

Чепа считает, что "если сегодня какие-то юридические условия мешают развитию страны, решению вопросов обеспечения продовольственной безопасности, лечения жителей, то, конечно, надо каким-то образом эти проблемы решать".

"Как это преодолевать - непростой вопрос, подобных случаев пока не было, это тема, в первую очередь, юридическая, и сказать, как расписать дорожную карту решения этого вопроса, пока я затрудняюсь, но решать ее надо", - отметил парламентарий.

Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что движение "Талибан" на сегодняшний день является властью в Афганистане, отношения с ними надо выстраивать, исходя из реалий.

"В Афганистане есть проблемы, они безусловны, о них всем хорошо известно. Вопрос, как выстраивать отношения с действующей властью – это другой вопрос. Но выстраивать как-то надо. Это же люди (талибы - ИФ), которые контролируют страну, контролируют территорию страны, они являются властью сегодня в Афганистане. Надо исходить из реалий, и соответствующим образом выстраивать отношения", - сказал Путин на пресс-конференции во вторник.

Алексей Чепа Леонид Слуцкий Талибан Госдума Афганистан
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей

"Росгосстрах" выплатил аграриям за ущерб от заморозков уже больше 107 млн рублей

Подписан закон об обязательной передаче данных о клиентах между брокерами

Президент подписал закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов

Президент подписал закон об открытом реестре злостных неплательщиков алиментов
Паводок в России

В Орске пригодны для проживания меньше 1% затопленных весной частных домов

Путин пожелал успеха Паслеру на новых выборах губернатора Оренбургской области

Отменен конкурс на строительство дороги к аэропорту Шерегеша за 7,4 млрд рублей

Отменен конкурс на строительство дороги к аэропорту Шерегеша за 7,4 млрд рублей

Сайт СДЭК частично восстановил работу после сбоя

Сайт СДЭК частично восстановил работу после сбоя

Законопроект об улучшении качества связи на автотрассах внесен в Госдуму

Законопроект об улучшении качества связи на автотрассах внесен в Госдуму

Литва расторгает соглашение с РФ о правовой помощи по гражданским, семейным и уголовным делам

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая

Отраслевой союз заявил, что садоводы из-за заморозков потеряли более 50% урожая
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });