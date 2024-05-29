Губернатор Подмосковья ждет перевода отчетности госорганов "в цифру" до конца года

Воробьев также предложил провести цифровую трансформацию "Почты России"

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Отчетную документацию государственных органов могут перевести в электронный вид до конца 2024 года, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев на заседании Совета по стратегическому развитию и нацпроектам и комиссий Госсовета по социально-экономическому развитию.

"Что касается работы госаппарата, все регионы единодушны, и коллеги на федеральном уровне понимают необходимость перевода всей отчетности, которую мы между собой ведем, также в цифру", - сказал он.

Губернатор добавил, что по прогнозам Минцифры России, этот процесс может быть завершен уже к концу года.

Воробьев возглавляет комиссию Госсовета по направлению "Коммуникации, связь, цифровая экономика".

Он также высказал предложение провести модернизацию и цифровую трансформацию "Почты России".

"Это скорее не про ремонт почтовых отделений, а технологии, которые позволят получать качественные оперативные услуги связи, в частности, перевести в электронный вид все заказные письма, платежки за коммунальные услуги", - сказал губернатор.

"Второе - связь. Ряд удаленных территорий нуждаются в более качественной связи, в мегаполисах важна 5G, быстрая связь, которая обеспечит удобную работу, для этого важно предусмотреть льготные кредиты операторам связи", - добавил он.

Губернатор также подчеркнул важность обеспечения работников здравоохранения и участников образовательного процесса электронными устройствами для работы. "Wi-Fi в школах, планшеты для учителей и врачей - тоже важная тема. Сегодня ребенок бесплатно получает услугу получения интернета в регионах. Эта норма завершается в этом году. Мы бы хотели попросить рассмотреть ее продление", - отметил он.