"Почта России" ожидает выхода на положительную EBITDA по итогам 2023 года

Москва. 31 января. INTERFAX.RU - АО "Почта России" по итогам 2023 года, как ожидается, выйдет на положительную EBITDA против отрицательного значения этого показателя в размере 18,7 млрд рублей годом ранее, сообщил журналистам генеральный директор компании Михаил Волков.

"2023 год мы закрываем точно лучше, чем ожидали, с точки зрения финансовых результатов. Мы выходим на прибыль по EBITDA", - сказал глава компании. Абсолютного показателя EBITDA за 2023 год он не назвал.

Волков добавил также, что в 2023 году компании удалось сократить долг на 20 млрд рублей. По итогам 2022 года чистый долг "Почты" составлял 55,5 млрд рублей.

"Важно отметить, что удалось улучшить финансовые показатели на фоне того, что мы открывали отделения, которые были ранее закрыты, и реализовывали программу ремонта и модернизации. Особый предмет нашей гордости из сделанного в 2023 году - мы повысили зарплату 115 тыс. сотрудников основного производства и будем стараться средства, которые зарабатываем, направлять на выравнивание уровня заработных плат в компании до среднерыночного в логистике", - пообещал Волков.

"Почта России" в 2022 году впервые с 2014 года получила чистый убыток, который составил 27,22 млрд рублей, против 265,99 млн рублей чистой прибыли в 2021 году. Выручка "Почты России" в 2022 году составила 208,44 млрд рублей, сократившись по сравнению с предыдущим годом на 4%.

В сентябре 2023 года спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила о растущей финансовой дыре в "Почте России", призвала срочно принять меры для решения проблемы и пообещала обратиться в правительство по данному вопросу. Проверку компании провело Федеральное казначейство, также контрольные мероприятия осуществляет Счетная палата.

"Почте России" было поручено изучить возможности повышения своей эффективности за счет внутренних резервов. Компания должна разработать стратегию своего развития и представить ее в I квартале 2024 года.

В среду Волков сообщил, что проект стратегии уже подготовлен, проводится ее обсуждение с советом директоров.