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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Губернаторам поручено провести в СНТ голосование о догазификации до августа

Губернаторам поручено провести в СНТ голосование о догазификации до августа
Фото: Владимир Смирнов/ТАСС

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Садовые товарищества, на участников которых теперь распространилась возможность бесплатного подключения к газовым сетям, в июне и июле 2024 года должны принять формальные решения о технологическом присоединении, следует из перечня поручений президента.

В феврале в послании Федеральному собранию президент Владимир Путин поручил распространить программу бесплатной догазификации на СНТ в составе газифицированных населенных пунктов. Ранее условия программы социальной газификации (догазификации, бесплатного подведения газа к домам граждан в газифицированных населенных пунктах) предусматривали прокладку сетей газораспределения до границ СНТ, а внутри товариществ их участники должны сами проводить сети до участков. Потенциал подключения абонентов в рамках догазификации СНТ в границах газифицированных населенных пунктов оценивается на уровне 1,5 млн домовладений.

По условиям газификации СНТ, на домовладение и землю должны быть оформлены правоустанавливающие документы. Заявка о подключении может быть подана как собственником домовладения, так и председателем СНТ. Решение о догазификации должно быть принято на общем собрании членов товарищества, а его протокол - приложен к заявке о подключении.

В своем поручении президент рекомендовал губернаторам при участии органов местного самоуправления до 1 августа 2024 года организовать работу по проведению внеочередных общих собраний членов таких СНТ для принятия решений о технологическом присоединении газоиспользующего оборудования граждан к газораспределительным сетям, относящимся к имуществу общего пользования садоводческих товариществ, в рамках работ по догазификации. В ходе собраний за основу будет взят проект типового протокола общего собрания, разработанный правительством.

Также руководителям регионов поручено при участии единого оператора газификации (ЕОГ, специализированная компания "Газпрома" - ООО "Газпром газификация"), региональных операторов газификации и газораспределительных организаций утвердить планы-графики догазификации территорий ведения гражданами садоводства для собственных нужд. Срок доклада в правительство по этому вопросу - также 1 августа.

Правительству при участии ЕОГ поручено организовать методологическое сопровождение проведения собраний участников СНТ, и обеспечить проведение анализа результатов таких работ. Доклад по этому вопросу - до 15 августа.

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