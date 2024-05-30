Два парома повреждено в результате отражения атаки на Керчь

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Советник главы Крыма Олег Крючков сообщил в четверг о двух поврежденных паромах в результате отражения атаки в Керчи, жертв среди моряков и гражданских лиц нет.

"Во время отражения вражеской атаки по объектам транспортной инфраструктуры г. Керчь от обломков сбитых ракет пострадали два парома - автомобильный и железнодороный - повреждено остекление надстроек. Жертв среди моряков и гражданских нет", - написал Крючков в своем телеграм-канале.

После оценки повреждений работу паромов возобновят, добавил он.