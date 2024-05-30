Женщины стали чаще брать ипотеку на частные дома в России

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Доля женщин среди заемщиков, оформляющих ипотеку на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС), выросла на четыре процентных пункта (п.п.) по России по сравнению с январем-апрелем прошлого года, выяснили аналитики сервиса "Домклик" Сбера.

"Теперь женщины по РФ оформляют примерно 45% кредитов на рынке ИЖС. В федеральных округах показатель колеблется между 42% и 50%. Наиболее высокий процент - в Дальневосточном округе (более 49%). Хотя ипотеку на ИЖС по-прежнему чаще оформляют мужчины, доля женщин выросла за последний год (на 4 п.п. по РФ и на 4-7 п.п. в федеральных округах). Единственным исключением стал Дальневосточный округ, где показатель почти не изменился", - говорится в исследовании.

Остался неизменным и медианный возраст заемщиков: 37 лет по России и 36-38 лет - в федеральных округах. Медианный доход и в них, и по стране, напротив, вырос. В среднем по РФ он составил 119 тыс. рублей (на 93,3% выше, чем в первые четыре месяца 2023 года). В округах самый высокий доход зафиксирован в Центральном (171 тыс. рублей) и Северо-Западном (138 тыс. рублей), а наибольший его прирост - в Северо-Кавказском (+142%), Центральном (+119%) и Приволжском (+116%).

Также аналитики подсчитали, что в первые четыре месяца этого года по сравнению с аналогичным периодом прошлого с 76% до 70% снизилась доля заемщиков в браке. Больше всего показатель уменьшился в Сибирском (на 13 п.п.) и Северо-Кавказском округах (на 12 п.п.), доля таких заемщиков здесь стала самой низкой (примерно по 62%). Самое высокое его значение - в Южном, Центральном и Приволжском округах (по 72%).

Больше половины ипотек на ИЖС (около 55%) по-прежнему оформляют клиенты без детей, с 2023 года их доля выросла на 1 п.п. Один ребенок есть у 17% заемщиков, а двое - у 27%, трое и более - у чуть более 1%.

По данным Сбера, доля ИЖС в общем количестве выдач по России за январь-апрель 2024 года составила около 20%. По округам она варьируется от 20% до 25%, за исключением Уральского (17%) и Северо-Кавказского (7%). Лидерами по количеству сделок на рынке индивидуального жилья за это время стали Центральный и Приволжский федеральные округа: 23,9% и 23% всех выдач по стране соответственно. На оставшиеся округа, кроме Северо-Кавказского, приходится по 8-13% сделок. В СКФО проведено всего 2,3% сделок, отмечается в исследовании.