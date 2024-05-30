В Россельхознадзоре связали рост выпуска и экспорта сельхозпродукции со строгостью контроля

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - В России строгость действующих ветеринарных и фитосанитарных требований, а также полный контроль за их соблюдением способствуют росту производства и экспорту продукции АПК, заявил телеканалу "Россия 24" руководитель Россельхознадзора Сергей Данкверт.

"У нас всегда были требования ветеринарные более строгие. Когда мы в ВТО вступали, то я как переговорщик массу времени тратил на то, чтобы убеждать, что наши требования для того, чтобы защитить производство. И мы во многом выиграли из-за того, что в ветеринарии достаточно много строгих правил, которые нужно выполнять", - заявил он.

По его словам, это привело к тому, что "при наличии, как и во многих странах, определенных видов болезней у нас рост производства мяса с 2000 года совершенно несопоставимый". "Если раньше мы импортировали максимально 3,5 млн тонн мяса в год и практически ничего не экспортировали, то теперь получается так: мы импортируем 550 тысяч тонн, из них половина из Белоруссии - это такой союзный импорт, а экспортируем больше 700 тысяч тонн", - отметил глава службы.

"У нас такое производство (сельхозпродукции - ИФ), от которого зависит не только наша страна, но уже зависят и другие страны. Если взять, допустим, зерно, так это 130-140 стран мира (импортирующих зерно из России - ИФ) уже зависят, - сказал он. - Мы создали самые современные лаборатории по контролю зерна. К нам каждый год приезжают десятки делегаций с проверкой. Вот только что были в Калининграде мексиканские специалисты".

Как сообщил Данкверт, вся система контроля, сформированная службой, основана на цифровизации и позволяет контролировать продукцию по принципу "от поля до прилавка". "Что значит бумажный сертификат, который выписали в Омске, который прошел из Омска до Оренбурга, потом прошел в Новосибирске? Как это все найти? Сегодня очень просто все. Сделана система, по которой от поля до магазина вы можете в течение минуты найти весь путь. Если яйцо с антибиотиками, то можно отследить, в какой магазин оно попало, и тут же, в течение десяти минут, дать оповещение, чтобы его реализация была остановлена или оно было перепроверено", - сказал он.

По его словам, и в ветеринарии, и в фитосанитарии качество и безопасность продукции контролируют электронные системы по критериям, которые утверждает правительство.