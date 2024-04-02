Россельхознадзор предложил ввести аттестацию производителей зерна для экспорта

Москва. 2 апреля. INTERFAX.RU - Россельхознадзор направил в Минсельхоз предложения об усилении фитосанитарного контроля за зерном и другой продукцией, предназначенной к экспорту, сообщила служба.

В частности предлагается ввести по аналогии с ветеринарным контролем процедуру аттестации предприятий-производителей, экспортирующих продукцию, с внесением данных в соответствующий реестр экспортеров.

Эти предложения сформулированы по поручению правительства по обеспечению фитосанитарной безопасности экспортных партий зерна и соблюдению компаниями-экспортерами процедуры очистки зерна от семян карантинных сорных растений. Предполагается усиление контроля за фитосанитарным состоянием мест производства отечественной продукции, прежде всего зерна, предназначенного к отгрузке на экспорт.

Эти предложения должны быть включены в план законотворческой деятельности правительства на 2025 год.

"Поскольку на сегодняшний день российское законодательство в области карантина растений не позволяет в полной мере осуществлять соответствующий контроль, были подготовлены предложения по внесению изменений в федеральный закон от 21 июля 2014 года (№ 206-ФЗ) "О карантине растений", - говорится в сообщении. Они предусматривают наделение Россельхознадзора полномочиями по проведению на безвозмездной основе обследований объектов, связанных с производством, переработкой и хранением подкарантинной продукции, прежде всего отправляемого на экспорт зерна, на соответствие карантинным фитосанитарным требованиям стран-покупателей.

При этом служба отмечает, что фактически предлагаемые изменения уже много лет успешно апробированы на практике. Так, с 2015 года в соответствии с требованиями Главного таможенного управления Китая Россельхознадзор ежегодно проводит фитосанитарные обследования мест производства и хранения зерновой продукции, предназначенной к отгрузке в КНР.

"Только в случае соответствия фитосанитарным требованиям и стандартам безопасности КНР места производства и хранения зерновой продукции включаются китайской стороной в реестр компаний, которым одобрен экспорт в Китай. Это позволяет обеспечить полную прослеживаемость зерновой продукции, начиная от семян, и минимизировать риски обнаружения карантинных организмов в экспортной партии. Эффективность этой системы подтверждается отсутствием нотификаций от уполномоченных органов Китая", - сообщает Россельхознадзор.