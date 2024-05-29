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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:58

Россельхознадзор отметил "серьезный объем нарушений" в молочной продукции

Москва. 29 мая. INTERFAX.RU - Качество молочной продукции в России за последние годы улучшилось благодаря обеспечению прослеживаемости товарных потоков, которую обеспечивают цифровые системы Россельхознадзора, однако нарушений еще много, заявил глава службы Сергей Данкверт по видеосвязи участникам Молочного конгресса в Петрозаводске.

"Глава службы обратил внимание на качественный скачок, который молочная промышленность сделала за последние годы благодаря обеспечению прослеживаемости товарных потоков за счет аналитических модулей искусственного интеллекта Россельхознадзора. Вместе с тем он обратил внимание на серьезный объем нарушений в части качества и безопасности молочных продуктов", - сообщила пресс-служба ведомства.

Так, несоответствия требованиям технических регламентов выявляются в 24,5% сливочного масла, в 21,8% - творога, в 12,2% - сыра.

Данкверт также отметил, что отрасль нуждается в увеличении производства для выхода на самообеспечение молочной продукцией и развития экспорта. Он привел в пример компании мясной отрасли, которые экспортируют более чем в 3,5 раза больше продукции, чем молочные производители.

Принявшая участие в конгресс замруководителя службы Светлана Алексеева отметила, что Россельхознадзор на 90% обеспечил цифровое оформление животноводческой продукции, его информационные системы интегрированы с подобными системами Минсельхоза, Федеральной налоговой службы, Федеральной таможенной службы и других ведомств РФ, а также с системами зарубежных компетентных органов.

Минсельхоз Россельхознадзор Сергей Данкверт Светлана Алексеева
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