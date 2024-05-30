Дума вернулась к обсуждению максимальной наценки в 10% на некоторые продукты

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Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддержал законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10%, ранее правительство в своем отзыве отметило, что введение такого регулирования невозможно без дополнительного контроля на каждом этапе товаропроводящей сети.

Законопроект № 77579-8 25 февраля 2022 года в палату внесла группа депутатов и сенаторов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым. До первого чтения он пока не дошел.

"На отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости торговая надбавка (наценка) к отпускным ценам на них не должна превышать десяти процентов", - говорится в поправке к закону о торговой деятельности.

Сейчас по закону перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости устанавливает правительство. При этом сейчас правительство не регулирует наценку, но вправе при определенных условиях устанавливать предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

Комитет по аграрным вопросам в заключении на законопроект отмечает, что рост цен происходит за счет увеличения наценок перерабатывающими предприятиями, посредниками и торговыми сетями при многократных операциях по закупкам продовольственных товаров. "Реализация норм, предложенных законопроектом, позволит обеспечить экономическую доступность продуктов питания с учетом приоритетности поддержки наиболее нуждающихся слоев населения. Комитет Госдумы по аграрным вопросам поддерживает его принятие", - говорится в отзыве.

Комитет по защите конкуренции Госдумы в отзыве на документ сообщил, что разделяет позицию авторов о целесообразности уточнения обязанностей торговых сетей в части ценообразования на ряд продуктов питания, но в предложенном авторами законопроекте не раскрыт механизм применения госконтроля. "Так, непонятно, к какой цене применяется надбавка (наценка) - к отпускной цене поставщика или производителя. Ограничение прав на ценообразование только в отношении торговой организации создаст лишь видимость регулирования цен, благоприятствуя сговорам сторон договора и применению "особых" схем во взаиморасчетах. К тому же неясно, кем определяется конкретный размер надбавки (наценки), на какой срок она устанавливается, и какой экономический анализ должен предшествовать принятию такого решения", - говорится в заключении. Комитет по защите конкуренции сообщает, что в целом поддерживает концепцию законопроекта, но считает, что документ нуждается в существенной доработке во взаимодействии с правительством и экспертами.

Правительство в своем отзыве отметило важность недопущения ценовых диспропорций на рынках продуктов питания для населения. "Введение постоянного государственного регулирования предельно допустимых торговых надбавок невозможно без одновременного введения дополнительного регулирования на каждом из этапов товаропроводящей сети. Установление единой торговой наценки на товары первой необходимости без учета особенностей и уровня развития территорий, затрат хозяйствующих субъектов и потребительского спроса в условиях рыночной экономики может привести к сокращению объемов поставок социально значимых товаров, что приведет к их дефициту, социальной нестабильности и росту цен. Неблагоприятные последствия от такого регулирования скажутся прежде всего на развитии розничной торговли в малых городах и поселениях с невысокой покупательной способностью. С учетом изложенного законопроект требует концептуальной переработки", - говорится в заключении правительства.

Профильным комитетом по законопроекту назначен комитет по промышленности и торговле, он еще не представил своего заключения.