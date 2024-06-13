Комитет ГД не поддержал проект об ограничении наценки на ряд социальных товаров

Москва. 13 июня. INTERFAX.RU - Комитет Госдумы по промышленности и торговле рекомендовал нижней палате парламента на заседании 18 июня отклонить законопроект о введении пороговых наценок на социально значимые продовольственные товары в размере 10%; ранее проект закона был поддержан всеми комитетами-соисполнителями.

"Следует отметить, что в соответствии с действующим законодательством РФ цены, в том числе розничные цены на товары, не подлежат государственному регулированию, являются свободными и формируются субъектами торговой деятельности самостоятельно исходя из складывающейся конъюнктуры рынка. Таким образом, законопроект вступает в противоречие с рядом законодательных актов РФ и с международными обязательствами России", - говорится в заключении думского комитета по промышленности и торговле, который является профильным по законопроекту.

Ранее проект закона был поддержан комитетом по аграрным вопросам и комитетом по защите конкуренции.

Так, комитет по аграрным вопросам отмечал, что рост цен происходит за счет увеличения наценок перерабатывающими предприятиями, посредниками и торговыми сетями при многократных операциях по закупкам продовольственных товаров. Комитет по защите конкуренции сообщал, что в целом поддерживает концепцию законопроекта, но считает, что документ нуждается в доработке во взаимодействии с правительством и экспертами в части механизма применения госконтроля.

Правительство РФ в своем отзыве отмечало важность недопущения ценовых диспропорций на рынках продуктов питания для населения. "Установление единой торговой наценки на товары первой необходимости без учета особенностей и уровня развития территорий, затрат хозяйствующих субъектов и потребительского спроса может привести к сокращению объемов поставок социально значимых товаров, что приведет к их дефициту, социальной нестабильности и росту цен. Неблагоприятные последствия от такого регулирования скажутся прежде всего на развитии розничной торговли в малых городах и поселениях с невысокой покупательной способностью. С учетом изложенного законопроект требует концептуальной переработки", - говорилось в заключении правительства.

Законопроект № 77579-8 был внесен в парламент в феврале 2022 г., авторы - группа депутатов во главе с вице-спикером Госдумы Алексеем Гордеевым.

"На отдельные виды социально значимых продовольственных товаров первой необходимости торговая надбавка (наценка) к отпускным ценам на них не должна превышать десяти процентов", - говорилось в поправке в закон о торговой деятельности.

Согласно действующему законодательству, перечень отдельных видов социально значимых продовольственных товаров первой необходимости устанавливается правительством. При этом сейчас кабмин не регулирует наценку, но вправе при определенных условиях устанавливать предельно допустимые розничные цены на срок не более 90 календарных дней.

Законопроект планируется рассмотреть на пленарном заседании Госдумы 18 июня.