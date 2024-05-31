В Кремле отметили сознательное разжигание предвоенной истерики в Европе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Кремле согласились со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.

"Мы согласны. Там идет абсолютное нагнетание провоенных настроений и сознательно разжигают предвоенную истерику. Все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Продолжается эскалация напряженности".