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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

В Кремле отметили сознательное разжигание предвоенной истерики в Европе

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - В Кремле согласились со словами премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что Европа вступила в промежуточную стадию подготовки к войне с Россией.

"Мы согласны. Там идет абсолютное нагнетание провоенных настроений и сознательно разжигают предвоенную истерику. Все это, конечно, не может не сказываться самым негативным образом на общей обстановке, - сказал на брифинге пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. - Продолжается эскалация напряженности".

Дмитрий Песков Европа Виктор Орбан Венгрия
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