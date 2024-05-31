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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 09:24

Российские военные в среду отразили самую массированную атаку на Крымский мост

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Массированная атака на Крымский мост десятью оперативно-тактическими ракетами "Атакмс" отражена позавчера российскими военнослужащими, сообщил министр обороны РФ.

"Буквально позавчера ночью была самая массированная атака десятью "Атакмсами" на Крымский мост с подлётным временем менее двух минут. Все ракеты были сбиты. В результате удалось спасти сотни жизней", - сказал Белоусов в пятницу на заседании Совета министров обороны ОДКБ.

По его словам, объединённая группировка продолжает освобождать новые регионы России, принимать меры по выполнению главной задачи - защиты населения Российской Федерации.

"Мы будем и дальше действовать решительно и соразмерно угрозам безопасности", - подчеркнул министр обороны России.

Хроника 24 февраля 2022 года – 31 мая 2024 годаВоенная операция на Украине
Крымский мост ОДКБ Минобороны
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