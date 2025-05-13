Песков отверг возможность непредвзятости подхода Европы к украинскому конфликту

Москва. 13 мая. INTERFAX.RU - Европа не может претендовать на непредвзятый подход в процессе украинского урегулирования, ее позиция резко контрастирует с позициями Кремля или Белого дома, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Если говорить в целом об участии Европы в рамочном переговорном процессе, то, поскольку Европа, все-таки, целиком и полностью занимает сторону Украины, она никак не может претендовать на непредвзятый подход, на сбалансированный подход. Ее подход не является сбалансированным, он, скорее, такой провоенный, направленный на продолжение войны и резко контрастирует с тем подходом, который демонстрируют, например, в Москве или Вашингтоне", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос журналиста, есть ли, на взгляд Кремля, место для европейских лидеров за столом переговоров по урегулированию.