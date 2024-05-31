Отклонены апелляции на взыскание с экс-владельцев ЧЭМК 105 млрд рублей и изъятие активов

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Восемнадцатый арбитражный апелляционный суд отказал в удовлетворении жалоб на решение суда первой инстанции о взыскании с экс-владельцев промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) 105 млрд рублей неосновательного обогащения, а также изъятии активов винодельческого холдинга "Ариант" и литейного завода.

"Оставить решение суда без изменения, жалобу без удовлетворения", - говорится в карточке дела в картотеке арбитражных дел.

Также суд прекратил производство по апелляционной жалобе Владимира Кретова.

Как уточнил "Интерфаксу" адвокат Леонид Тарабанчик (представляет интересы ответчика по делу АО "Компания Эталон"), суд отклонил все апелляции, поданные на решение суда первой инстанции.

Ранее сообщалось, что суд принял к рассмотрению апелляции ответчиков по иску - ООО "Группа компаний Ариант" (бывшая материнская компания холдинга "Ариант" - ИФ), Александра Кретова (основной владелец ГК "Ариант"), его жены Елены Кретовой, Александра Аристова (один из основателей промгруппы ЧЭМК и группы "Ариант"), АО "Компания Эталон" (бывшая материнская компания группы ЧЭМК), Юрия Антипова (один из основателей промгруппы ЧЭМК и группы "Ариант"), его жены Людмилы Антиповой, Михаила Антипова.

Также к рассмотрению были приняты апелляции Владимира Кретова (миноритарий ООО "ГК Ариант", подавал ходатайство о привлечении к делу в качестве третьего лица) и привлеченных к участию в деле в качестве третьих лиц компаний холдинга "Ариант" - ООО "Центр пищевой индустрии - Ариант", ООО "Кубань-Вино", ООО "Агрофирма Ариант", ООО Агрофирма "Южная". 30 мая эти компании подали ходатайства об отказе от апелляционных жалоб.

Дело рассматривалось на закрытом судебном заседании.

5 апреля Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании недействительным соглашения о прощении долга от 19 октября 2022 года, солидарном взыскании с экс-владельцев промышленной группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу РФ активов ГК "Ариант" и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению. Ответчики и третьи лица не согласились с решением, подав апелляции.

Первоначально иск был подан к бывшим владельцам группы ЧЭМК - Юрию Антипову, Людмиле Антиповой, Михаилу Антипову и компании "Эталон" (через нее Антиповы владели активами промгруппы), а сумма неосновательного обогащения к взысканию составляла 25,83 млрд рублей (долг и проценты по займу, выданному Антипову и впоследствии прощенному - ИФ). Позднее она была увеличена до 105 млрд рублей, в число ответчиков включены ООО "Группа компаний "Ариант", а также аффилированные с группой лица - Людмила и Александр Аристовы, Елена и Александр Кретовы (входили в число совладельцев группы ЧЭМК до выделения в 2020 году из ее состава агроактивов - ИФ).

В счет неосновательного обогащения Генпрокуратура потребовала изъять активы "Арианта" - ООО "Кубань-Вино", ООО Агрофирма "Южная", ООО "Агрофирма Ариант", ООО "ЦПИ-Ариант", а также принадлежавшие "Компании Эталон" 100% долей ООО "Катав-Ивановский литейный завод". По данным Генпрокуратуры, сумма неосновательного обогащения состоит из дивидендов, полученных экс-владельцами за 2015-2022 годы и направленных, в том числе на покупку предприятий, предъявленных к изъятию.

По информации в ЕГРЮЛ, 10 апреля спорные активы группы перешли в собственность РФ, 22 мая - перешил под управление "РСХБ-Финанс".

В 2020 году семьи челябинских бизнесменов Антипова и Аристова разделили бизнесы, которыми ранее владели совместно через ООО "Урало-Сибирская металлургическая компания" (УСМК, ранее 80% принадлежало семье Антиповых, 20% - семье Аристовых). УСМК, владевшая ранее как металлургическими, так и сельскохозяйственными компаниями, была реорганизована - из ее состава было выделено ООО "Группа компаний "Ариант". Оно объединило активы, связанные с виноградарством, виноделием и мясным бизнесом: винодельню "Кубань-вино", агрофирму "Южная", "Центр пищевой индустрии - Ариант" и "Агрофирму Ариант". Сначала ООО "Группа компаний "Ариант" на паритетных началах принадлежало Елене и Александру Кретовым (дочь и зять Аристова), позднее Александр Кретов стал практически единоличным владельцем компании. Так, 99,99% ООО "Группа компаний "Ариант" принадлежало ему, оставшаяся доля была у Владимира Кретова.

Общая площадь агроактивов ГК "Ариант" превышает 13 тысяч га. Эти земли находятся на Таманском полуострове и в Анапе.

Металлургические компании остались под управлением УСМК, которая впоследствии была реорганизована в форме присоединения к АО "Компания Эталон".

В феврале 2024 года Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Генпрокуратуры к Юрию и Людмиле Антиповым и компании "Эталон" об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляционные жалобы.