Задержан гендиректор переданного государству предприятия ЧЭМК

Он стал фигурантом дела о преступлении против половой неприкосновенности несовершеннолетних

Москва. 11 июня. INTERFAX.RU - Следственные органы задержали генерального директора Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК), подозреваемого в сексуальных отношениях с несовершеннолетними, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе областного управления Следственного комитета.

"В отношении директора и иных лиц возбуждены уголовные дела по факту совершения преступления против половой неприкосновенности несовершеннолетних и общественной нравственности", - сказал собеседник агентства.

Статьи, по которым возбуждены дела, он не назвал.

Следствие скоро попросит суд арестовать подозреваемого.

По данным ЕГРЮЛ на 11 июня, пост генерального директора ЧЭМК занимает Павел Ходоровский.

ЧЭМК - базовое предприятие промышленной группы ЧЭМК, истребованной у прежних собственников в пользу государства по иску Генпрокуратуры в феврале 2024 года. Такое решение Арбитражный суд Свердловской области принял по иску Генпрокуратуры к Юрию и Людмиле Антиповым и компании "Эталон" об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляционные жалобы.