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Суд 18 июня начнет рассмотрение иска о взыскании земли с бывшего владельца ЧЭМК

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Арбитражный суд Челябинской области принял к производству и назначил на 18 июня рассмотрение иска службы судебных приставов об обращении взыскания в рамках исполнительного производства на земельные участки, принадлежащие бывшему владельцу промышленной группы Челябинского электрометаллургического комбината (ЧЭМК) Юрию Антипову.

Об этом сообщила пресс-служба суда.

В частности, ведомство требует взыскания шести земельных участков в Челябинске для строительства индивидуальных жилых домов, а также для ведения личного подсобного хозяйства суммарной более 6 тысяч кв. метров. При этом один из участков расположен под коттеджем площадью свыше 1000 кв. метров.

Также ко взысканию предъявлены по половине доли в трех земельных участках площадью 1,5 тысячи кв. метров под индивидуальную жилищную застройку, которыми Антипов владеет совместно с ООО "Агрофирма "Ариант"; половина доли в крупном земельном участке сельхозназначения площадью 306 тысяч кв. метров, которым Антипов владеет совместно с Александром Аристовым (один из ответчиков по делу к экс-владельцам ЧЭМК о взыскании неосновательного обогащения на 105 млрд рублей - ИФ); половина доли в нежилом здании площадью 75 кв. метров (владеет совместно с агрофирмой "Ариант").

Кроме того, суд привлек к участию в деле в качестве третьих лиц Главное управление Федеральной службы судебных приставов по Челябинской области, Специализированное отделение судебных приставов ГМУ ФССП, ООО "Агрофирма Ариант", Аристова, Людмилу и Михаила Антиповых, а также АО "Компания Эталон".

Приставы подали иск к Антипову 22 мая.

В феврале Генпрокуратура подала в Арбитражный суд Свердловской области иск к тогдашним владельцам группы ЧЭМК - Юрию Антипову, его жене Людмиле и их "Компании Эталон" об истребовании в пользу государства акций трех предприятий группы ЧЭМК: АО "Челябинский электрометаллургический комбинат", АО "Серовский завод ферросплавов" и АО "Кузнецкие ферросплавы". Спор касался акционирования предприятий и их приватизации. 26 февраля суд удовлетворил иск Генпрокуратуры. Ответчики оспорили решение суда первой инстанции, однако 7 мая суд отклонил их апелляционные жалобы.

По данным ЕГРЮЛ, акции заводов перешли в собственность государства 13 и 14 марта.

В апреле Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск Генпрокуратуры о признании недействительным соглашения о прощении долга от 19 октября 2022 года, солидарном взыскании с экс-владельцев группы ЧЭМК 105 млрд рублей неосновательного обогащения, изъятии в счет него в пользу РФ четырех предприятий ГК "Ариант" (ее владельцы до 2020 года также входили в число совладельцев группы ЧЭМК - ИФ) и литейного завода. Решение суда было обращено к немедленному исполнению.

Группа ЧЭМК, помимо ферросплавных заводов в Челябинске, Серове и Новокузнецке, включает ООО "Катав-Ивановский литейный завод" (Челябинская область, производство машин и оборудования для металлургии), ООО "Метагломерат" (Челябинская область, добыча и обогащение железной руды).

Кроме того, в состав ЧЭМК входят погрузочно-перегрузочный комплекс, имеющий статус морского порта, во Владивостоке; подразделение по освоению месторождения хромитовых руд "Центральное" в Ямало-Ненецком автономном округе; подразделение "Марганец Коми" (Коми), занимающееся разработкой месторождения марганцевой руды. Также ЧЭМК, по данным ЕГРЮЛ, владеет 14,01% ООО "Копейский кирпичный завод", входящего в состав крупного на Урале и в Сибири производителя кирпича - группу компаний Furbau.

ЧЭМК Челябинская область Эталон Юрий Антипов Челябинск ФССП
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