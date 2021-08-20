Талибы убили родственника журналиста Deutsche Welle

Москва. 20 августа. INTERFAX.RU - Боевики "Талибана" (запрещено в РФ) на западе Афганистана убили родственника журналиста Deutsche Welle (DW) и тяжело ранили другого его близкого родственника, сообщило в четверг, 19 августа, руководство медиакомпании.

По информации Deutsche Welle, талибы искали журналиста, который в настоящее время уже находится в Германии. Как сообщила компания, другие его родственники смогли спастись в последний момент и сейчас вынуждены скрываться от преследователей.

Генеральный директор DW Петер Лимбург осудил это преступление и призвал правительство Германии к решительным действиям.

"Убийство родственника одного из наших сотрудников "Талибаном" показывает, насколько опасно журналистам и их семьям находиться в Афганистане в настоящее время", - сказал он.

DW вместе с другими немецкими СМИ в открытом письме призвала правительство ФРГ подготовить экстренную визовую программу для местных журналистов, работавших в Афганистане для немецких изданий, а также членов их семей.