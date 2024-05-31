Шесть украинских дронов перехвачено и один уничтожен над Белгородской областью

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Российское военное ведомство заявило о перехвате шести и уничтожении одного украинского беспилотника самолетного типа над Белгородской областью.

"Дежурными средствами ПВО уничтожено и перехвачено шесть украинских беспилотных летательных аппаратов над территорией Белгородской области", - сказали в Минобороны РФ.

Там отметили, что попытка атаки имела место около 16:00 по московскому времени.

Еще один украинский дрон был сбит над регионом в 16:30, заявили в министерстве.