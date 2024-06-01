Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка в Белгородской области

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа попало под обстрел, пострадавших нет, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Под обстрел ВСУ попало село Новая Таволжанка Шебекинского городского округа. Пострадавших нет. Есть повреждения на линии электропередачи, без света временно остаются жители сел Новая Таволжанка и Архангельское", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Губернатор уточнил, что аварийные бригады приступят к ликвидации последствий после согласования с Министерством обороны РФ.