Беспилотник попал в многоквартирный дом в Белгороде

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Белгород подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в пятницу.

"Беспилотник врезался в многоквартирный дом и сдетонировал. В результате взрыва в пяти квартирах выбиты окна, в одной из квартир сильно поврежден балкон", - написал он в своем телеграм-канале.

По его данным, на территории детского сада осколками посечены кровля и стены летнего павильона. Также поврежден один автомобиль. Никто из мирных жителей не пострадал.

Белгородский район также подвергся атаке ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. "Обошлось без пострадавших. В результате его (БПЛА - ИФ) падения с последующей детонацией в поселке Дубовое осколками посечены забор и тротуар на территории частного жилого домовладения", - уточнил губернатор.

Ранее в пятницу Гладков сообщил в телеграм-канале, что ВСУ повторно атаковали площадку сельскохозяйственного предприятия в посёлке Красное Шебекинского городского округа, в результате сброса взрывного устройства загорелись три грузовых автомобиля, никто из мирных жителей не пострадал. В результате первой атаки дрон-камикадзе попал в кабину грузового автомобиля на территории сельхозпредприятия в Красном, водитель не пострадал.