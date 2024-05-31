АТОР опасается, что отказы туристам в выезде за рубеж могут стать массовыми

Фото: Олег Елков/ТАСС

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Число случаев, когда пограничники отказывают российским туристам в выезде за рубеж и изымают загранпаспорта из-за ошибок в данных, растет, такие отказы могут стать массовыми, заявил на пресс-конференции вице-президент Ассоциации туроператоров России Артур Мурадян.

"Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой "ё". Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры, и, собственно говоря, эта проблема носит сейчас лавинообразный характер", - сказал он на пресс-конференции.

Мурадян напомнил, что 1 декабря 2023 года были приняты поправки в федеральный закон о порядке выезда и въезда в Россию и соответствующие нормативы о порядке изъятия заграничных паспортов в случае их недействительности. Согласно этим поправкам, сотрудники погранслужбы, в отличие от прошлой редакции этого закона, наделены правом изымать загранпаспорт на месте по восьми критериям (истрепанный вид, технические и орфографические ошибки и др.).

"Всех, кто родился до 1991 года, могут ожидать проблемы. В том числе путают Свердловск и Екатеринбург, Самару и Куйбышев, например. Мы сейчас в АТОР думаем, как донести проблему до федеральной пограничной службы, потому что ситуация может принять лавинообразный характер", - добавил он.

Он подчеркнул, что спорить с пограничником в аэропорту на паспортном контроле бесполезно.

"Ситуация может дойти до абсурда, когда начнут массово изымать паспорта. Страдают, как правило, туристы, а не какие-то злоумышленники, пытающиеся проникнуть через границу", - заключил Мурадян.