АТОР отметила спад случаев невылета за рубеж туристов с ошибками в паспорте

Москва. 14 июня. INTERFAX.RU - Туроператоры стали получать меньше сообщений от туристов о том, что они не смогли выехать за границу из-за обнаруженного на паспортном контроле несоответствия в загранпаспорте, сообщил вице-президент Ассоциации туроператоров России, гендиректор туроператора Space Travel Артур Мурадян.

"Количество сообщений о невылетах из-за неправильных данных в паспортах у АТОР стало намного меньше после того, как СМИ стали активно писать об этой проблеме. Кроме того, полученное РБК разъяснение МИД России о том, что различные варианты написания имен латиницей в загранпаспортах - не ошибка, также снижает количество возможных проблем на границе", - сказал он журналистам.

Как считает Мурадян, новое разъяснение МИД улучшает положение дел с загранпаспортами туристов.

"Ранее были даны разъяснения по поводу шрифтов, правильного написания региона и населенного пункта, названий времен СССР. Новый комментарий МИД снимает еще одну проблему - с транслитерацией. По сути, сейчас из ошибок, из-за которых возможно изъятие паспорта, остались очевидными только явные орфографические ляпы - неправильное написание имени, фамилии, региона, города (например, "Ямало-Немецкий" вместо "Ямало-Ненецкий", Alesey вместо Alexey и т.д.) А также неверное указание пола, возраста, даты рождения, или отсутствие каких-то данных (о том же поле и возрасте и пр.)", - говорит Мурадян.

Он отметил, что, по данным турагентов, чаще всего ошибки встречаются в паспортах старого образца с пятилетним сроком действия

Как сообщалось, после вступления в силу новых правил выезда из России 1 ноября 2023 года, резко участились случаи, когда сотрудники погранслужбы находят ошибки в загранпаспортах туристов, признают такие паспорта недействительными и изымают их. Пограничники получили право изымать загранпаспорт на месте по восьми критериям (истрепанный вид, технические и орфографические ошибки и другое). Проблемы стали возникать из-за различий в написании данных в паспорте и в базах, которыми пользуются пограничники.

"Сначала пошла волна ошибок, где-то пол перепутали, где-то орфографические ошибки, потом начались проблемы с именами с буквой "ё". Мы все видели таких случаев гораздо больше, чем дошло до СМИ, потому что и Семёны попали, и Фёдоры, и, собственно говоря, эта проблема носит сейчас лавинообразный характер", - говорил Мурадян в мае.