Думе предложили разрешить начальникам проверять загранпаспорта допущенных к гостайне

Москва. 15 мая. INTERFAX.RU - Группа депутатов-единороссов внесла в Госдуму законопроект № 625723-8 о контроле за соблюдением работниками, допущенными к гостайне, принятых в отношении них решений о возможности выезда за границу.

Проект закона предлагает включить в статью 21.2 закона № 5485-1 "О государственной тайне" дополнение о том, что "должностные лица и граждане РФ, допущенные к государственной тайне, будут обязаны представлять по требованию руководителя органа государственной власти, предприятия, учреждения или организации, принявшего решение о допуске таких лиц к гостайне, а также уполномоченного этим руководителем сотрудника соответствующего структурного подразделения по защите государственной тайны, в том числе и загранпаспорт".

Также в статье 24 действующего закона № 5485-1 предлагается прописать право упомянутых руководителей и уполномоченных сотрудников знакомиться в порядке, установленном правительством, с загранпаспортами должностных лиц, граждан России, имеющих допуск к государственной тайне.

Авторы законопроекта отмечают в пояснительной записке, что в действующей Инструкции по обеспечению режима секретности в РФ, утвержденной постановлением правительства от 5 января 2004 года № 3-1, закреплена обязанность работников, допущенных или допускавшихся ранее к гостайне (сведениям особой важности или совершенно секретным сведениям) согласовывать в письменном виде с руководителем выезд за границу по частным делам или письменно уведомлять этого руководителя о таком выезде.