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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Пассажиры поездов проехали на автобусах место аварии на Транссибе в Приамурье

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Перевозки пассажиров поездов дальнего следования, задержанных из-за схода вагонов на перегоне Селеткан-Ледяная на Транссибе в Амурской области, организованы в районе аварии с помощью автобусов, сообщает Федеральная пассажирская компания (ФПК, структура ОАО "РЖД").

"Пассажиров поездов №326 Нерюнгри-Хабаровск и №9 Владивосток-Москва через барьерное место между станциями Свободный и Шимановская Забайкальской железной дороги перевезли компенсационные автобусы. После чего они продолжили поездку до пунктов назначения в поездах", - говорится в сообщении.

При необходимости, как отметили в ФПК, будет организована доставка пассажиров поездов № 1 Владивосток-Москва и № 2 Москва-Владивосток.

В пятницу на перегоне Селеткан - Ледяная произошел сход около 30 вагонов с углем. Движение по Транссибу временно приостановлено. Свободненская транспортная прокуратура организовала проверка по факту схода грузового поезда.

Забайскальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

РЖД ФПК Амурская область Транссибирская магистраль
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