Из-за аварии на Транссибе в Амурской области задерживаются два пассажирских поезда

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Из-за схода вагонов на перегоне Селеткан - Ледяная на Транссибе в Амурской области задерживаются два пассажирских поезда дальнего следования, сообщила "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" ОАО "РЖД").

Это поезд № 326 Нерюнгри - Хабаровск и №9 Владивосток - Москва. Максимальное время задержки составляет до 5 часов.

В ФПК заверили, что пассажиры поездов, опаздывающих на четыре часа и более, обеспечиваются питанием.

Ранее 31 мая на перегоне Селеткан - Ледяная с рельсов сошли 29 вагонов с углем. Движение по Транссибу приостановлено.