Движение по Транссибу в Амурской области приостановлено из-за схода вагонов с углем

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вагоны с углем грузового поезда сошли с рельсов в пятницу на перегоне Селеткан - Ледяная Транссибирской магистрали в Амурской области, сообщает пресс-служба Забайкальской железной дороги - филиала РЖД.

"Движение поездов по перегону Селеткан - Ледяная временно приостановлено. В результате происшествия пострадавших нет. В связи со сходом ожидаются задержки пассажирских поездов", - говорится в сообщении.

К месту происшествия направлены восстановительные поезда.

Для координации работ по ликвидации последствий происшествия работает оперативный штаб ОАО "РЖД".