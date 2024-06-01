Более 300 железнодорожников ликвидируют последствия аварии на Транссибе

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - После схода почти 30 вагонов на перегоне Селеткан-Ледяная на Транссибе в Амурской области предстоит восстановить 400 м путей, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги - филиала РЖД.

"В работах по устранению последствий происшествия задействовано более 300 железнодорожников, восстановительные поезда, путевые машинные станции, а также другая специализированная техника. Предстоит восстановить 200 метров по одному пути и около 200 метров по другому", - говорится в сообщении.

Из-за аварии задерживаются пассажирские поезда дальнего следования N 9 Владивосток - Москва и N326 Нерюнгри - Хабаровск. Максимальное время задержки составляет до 5 часов. Ожидается задержка пассажирских поездов N 1 Владивосток - Москва, N 2 Москва - Владивосток, говорится в сообщении.

Пассажиры задержанных поездов обеспечены водой и питанием. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим.

На более позднее время перенесено отправление со станции Благовещенск двух пассажирских поездов: N 317 Благовещенск - Нижний Бестях, N 391 Благовещенск - Чита.

Как сообщалось, в пятницу на перегоне Селеткан - Ледяная произошел сход около 30 вагонов с углем. Движение по Транссибу временно приостановлено.

Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).