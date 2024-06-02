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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Три человека пострадали в результате атаки украинского дрона на курское село

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов сообщил об атаке ВСУ недалеко от села Крупец.

"Сегодня утром недалеко от села Крупец Рыльского района украинский коптер сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль. Ранения и ожоги получили три местных жителя", - написал он в своем телеграм-канале в воскресенье.

Смирнов добавил, что пострадавшие доставляются в районную больницу, им будет оказана помощь.

Крупец Курская область Алексей Смирнов
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