Утверждены новые правила ведения единого реестра инструкторов-проводников

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Правительство утвердило правила ведения единого реестра инструкторов-проводников, который начинает действовать с 1 июня 2024 года, сообщает пресс-служба правительства.

"Реестр будет доступен на сайте министерства экономического развития. В нем будет содержаться информация об аттестации инструкторов-проводников и прохождении ими профессионального обучения, необходимого для такой деятельности. Кроме того, из реестра можно будет узнать о его опыте работы с туристами, например, о количестве пройденных им маршрутов, совершенных восхождений или погружений", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, запуск реестра позволит обезопасить граждан от неквалифицированных инструкторов-проводников, предлагающих свои услуги.

Путешественники и представители турбизнеса смогут узнавать из него подробную информацию об инструкторах-проводниках, которые вправе сопровождать туристов по водным, горным, лыжным, спелеологическим, альпинистским, подводным и другим маршрутам.

Также для реализации новых норм ФЗ "Об основах туристской деятельности в Российской Федерации" готовятся к подписанию постановления правительства, уточняющие порядок аттестации инструкторов-проводников, перечень видов туристических маршрутов, требующих специального сопровождения, и категории их сложности.