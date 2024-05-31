Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Работы на участке Сокольнической линии московского метрополитена завершены, движение на красной ветке восстановлено, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Движение на Сокольнической линии восстановлено и вводится в график", - говорится в телеграм-канале департамента.

"Все станции Сокольнической линии работают в штатном режиме", - отмечают там.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил об остановке движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии московского метрополитена - от "Университета" до "Парка культуры" из-за технической неисправности. Пострадавших из-за приостановленного движения власти не зафиксировали.

При этом в дептрансе опровергли информацию о пожаре в поезде и в тоннеле на линии метрополитена.