Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Всех пассажиров поезда на Сокольнической линии метро вывели на станцию

Их безопасности ничего не угрожает, сообщил дептранс

Всех пассажиров поезда на Сокольнической линии метро вывели на станцию
Фото: телеграм-канал дептранса Москвы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Всех пассажиров из поезда на Сокольнической линии московского метрополитена сотрудники вывели на станцию, угрозы их безопасности нет, сообщили в столичном департаменте транспорта.

"Причиной ЧП стала техническая неисправность, но очагов возгорания не было, все устраняем. На станции все спокойно, ни очагов возгорания, никаких пожаров, ничего не было. Наши сотрудники отреагировали по регламенту и оперативно", - сказала советник заммэра Москвы по вопросам транспорта Юлия Темникова, чьи слова приводятся в телеграм-канале департамента.

Она отметила, что "была, действительно, небольшая техническая неисправность подвижного состава, но в скором времени ее удалось ликвидировать, сейчас пути совершенно чистые". "Нашим пассажирам ничего не угрожало", - добавила она.

В департаменте подчеркнули, что прилагают все усилия над скорейшим восстановлением и вводом в график движения на участке Сокольнической линии.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил об остановке движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии московского метрополитена - от "Университета" до "Парка культуры" из-за технической неисправности. Пострадавших из-за приостановленного движения власти не зафиксировали.

При этом в дептрансе опровергли информацию о пожаре в поезде и в тоннеле на линии метрополитена.

Московский метрополитен
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Движение на Сокольнической линии метро восстановлено

На юго-западе красной ветки метро Москвы приостановлено движение поездов

Военная операция на Украине

Ряд населенных пунктов Курской области подверглись атакам со стороны ВСУ

Мишустин подписал постановление об образовании президиума правительства РФ

Минюст РФ внес в список иноагентов Екатерину Дунцову и Марину Литвинович

Минюст РФ внес в список иноагентов Екатерину Дунцову и Марину Литвинович

Комитет ГД поддержал сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями

Комитет ГД поддержал сокращение срока оплаты скоропортящихся товаров торговыми сетями

Что произошло за день: пятница, 31 мая

СДЭК восстановил возможность отправки посылок после сбоя

СДЭК восстановил возможность отправки посылок после сбоя

АТОР опасается, что отказы туристам в выезде за рубеж могут стать массовыми

АТОР опасается, что отказы туристам в выезде за рубеж могут стать массовыми

В Германии вооруженный ножом мужчина ранил несколько человек

В Германии вооруженный ножом мужчина ранил несколько человек
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });