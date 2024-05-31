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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 22:07

Дептранс опроверг информацию о пожаре в поезде на красной ветке метро Москвы

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Столичный департамент транспорта опроверг информацию ряда источников о пожаре в поезде и в тоннеле на Сокольнической линии в московском метро.

"Информация ряда источников о пожаре в поезде или в тоннеле не соответствует действительности. Безопасности пассажиров ничего не угрожает, сотрудниками уже ведется работа над восстановлением движения", - говорится в сообщении телеграм-канала департамента.

Ранее столичный департамент транспорта сообщил об остановке движения поездов на юго-западном участке Сокольнической линии московского метрополитена от "Университета" до "Парка культуры". Пострадавших из-за приостановленного движения на участке Сокольнической линии московского метро нет, причина была в технической неисправности.

Московский метрополитен
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