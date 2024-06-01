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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 00:40

На подлете к Белгороду сбиты воздушные цели

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны (ПВО) сработала над Белгородом и Белгородским районом, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбиты воздушные цели на подлете к городу. По предварительной информации, пострадавших нет", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

В Белгородском районе после отражения воздушной атаки со стороны ВСУ в поселке Разумное произошло возгорание кровли частного жилого домовладения, очаг возгорания был оперативно ликвидирован, уточняется в сообщении.

"Еще в одном частном жилом домовладении выбиты окна, пробита одна из стен, разрушена кровля гаража и посечен забор. Различные повреждения выявлены в 2 частных жилых домовладениях: выбиты окна, посечены фасады и заборы. Также осколками посечен один автомобиль", - написал губернатор в своем телеграм-канале.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков добавил, что все оперативные службы работают на местах, подомовой обход территории будет продолжен в светлое время суток.

Вячеслав Гладков Белгородская область
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