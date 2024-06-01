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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:27

Село Мокрая Орловка Белгородской области подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дрона

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Село Мокрая Орловка было атаковано дроном, никто не пострадал, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

"Село Мокрая Орловка Грайворонского городского округа подверглось атаке ВСУ с помощью FPV-дрона. Никто из мирных жителей не пострадал. В результате падения дрона с последующей детонацией выбиты окна и посечена кровля в одном частном жилом домовладении и поврежден один автомобиль", - написал глава региона в своем телеграм-канале.

Оперативные службы работают на месте, добавил губернатор.

Хроника 24 февраля 2022 года – 01 июня 2024 годаВоенная операция на Украине
Вячеслав Гладков Белгородская область Мокрая Орловка
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