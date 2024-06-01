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Движение поездов по Транссибу полностью восстановлено после схода вагонов в Приамурье

В РоссииБолее 300 железнодорожников ликвидируют последствия аварии на ТранссибеБолее 300 железнодорожников ликвидируют последствия аварии на ТранссибеЧитать подробнее

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Полностью восстановлено движение поездов после схода почти 30 вагонов на перегоне Селеткан - Ледяная на Транссибе в Амурской области, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги - филиала РЖД.

"В субботу в 12:29 местного времени полностью завершены восстановительные работы на месте схода вагонов грузового поезда. Движение поездов открыто по обоим путям перегона Ледяная - Селеткан", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, железнодорожники восстановили более 200 метров на одном и около 200 метров на втором пути. В работах были задействованы более 300 человек, восстановительные поезда, путевые машинные станции, а также другая специализированная техника.

Как сообщалось, в пятницу на перегоне Селеткан - Ледяная произошел сход около 30 вагонов с углем. Движение по Транссибу было временно приостановлено из-за повреждения путей.

Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Забайкальск Приамурье РЖД Транссиб
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