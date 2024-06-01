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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:33

Движение поездов после аварии на Транссибе в Приамурье восстановлено по одному пути

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Движение поездов восстановлено по одному пути после схода почти 30 вагонов на перегоне Селеткан-Ледяная на Транссибе в Амурской области, сообщила пресс-служба Забайкальской железной дороги - филиала РЖД.

"В субботу в 08:57 местного времени движение на перегоне Ледяная - Селеткан, где 31 мая произошел сход вагонов грузового поезда, восстановлено по одному пути", - говорится в сообщении.

Отправлены по маршрутам задержанные пассажирские поезда N 1 Владивосток - Москва, N 2 Москва - Владивосток, N 82 Тында - Благовещенск

Пассажиров поездов N9 Владивосток - Москва и N326 Нерюнгри - Хабаровск между станциями Свободный и Шимановская перевезли компенсационные автобусы. После чего пассажиры продолжили поездки до пунктов назначения в поездах. Максимальное время задержки - до 8 часов.

Со станции Благовещенск в субботу в 09:00 местного времени отправлены объединенным составом два пассажирских поезда N317 Благовещенск - Нижний Бестях, N391 Благовещенск - Чита.

Работы по восстановлению второго пути продолжаются. В них задействовано более 300 железнодорожников, восстановительные поезда, путевые машинные станции, а также другая специализированная техника.

Как сообщалось, в пятницу на перегоне Селеткан - Ледяная произошел сход около 30 вагонов с углем. Движение по Транссибу было временно приостановлено.

Забайкальский следственный отдел на транспорте Восточного МСУТ СК России возбудил уголовное дело по ч. 1 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее причинение крупного ущерба).

Забайкальск Приамурье Транссиб
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