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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:27

Назначен и.о. мэра Тюмени вместо ставшего врио губернатора ХМАО Кухарука

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Депутаты Тюменской городской думы приняли решение о досрочном прекращении полномочий главы города Руслана Кухарука, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. Исполнять обязанности до избрания нового главы города будет первый заместитель мэра Петр Вагин.

30 мая президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении главы Тюмени Руслана Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа. Этим же документом глава государства принял отставку бывшей главы региона Натальи Комаровой, сложившей с себя полномочия в связи с переходом на другую работу.

ХМАО Тюмень Петр Вагин Наталья Комарова Руслан Кухарук
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