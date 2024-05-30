Путин назначил Кухарука врио губернатора ХМАО

Москва. 30 мая. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин подписал указ о назначении Руслана Кухарука врио губернатора Ханты-Мансийского автономного округа - Югры. Соответствующий документ опубликован на сайте Кремля.

Этим же документом глава государства принял отставку бывшей главы региона Натальи Комаровой, сложившей с себя полномочия в связи с переходом на другую работу.

Руслан Кухарук родился 8 мая 1979 года в городе Урае Ханты-Мансийского автономного округа. Окончил в 2001 году Тюменский государственный университет по специальности "юриспруденция". Работал в областном департаменте имущественных отношений.

С 2016 года был заместителем главы администрации Тюмени, курировал имущественные отношения. В мае 2018 года был назначен врио главы администрации областного центра. В октябре 2018 года депутаты Тюменской городской думы избрали его главой Тюмени.