По делу о теракте в Crocus City Hall арестованы 18 человек

Фото: Сергей Карпухин/ТАСС

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - В настоящее время в рамках расследования дела о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall арестованы 18 человек, двое находятся под подпиской о невыезде, говорится в документе суда.

В качестве обвиняемых привлечены 20 лиц, говорится в постановлении Басманного суда Москвы.

Потерпевшими в настоящее время признаны более 1,7 тыс. человек, в качестве свидетелей допрошены более 800 человек.

В компетентные органы трех иностранных государств направлено восемь запросов о правовой помощи.

Теракт в Crocus City Hall

Вечером 22 марта в подмосковный концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте.

В мае директор ФСБ Александр Бортников заявил, что по уголовному делу задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников. По его словам, было установлено, что "подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" (запрещена в России - ИФ), находившимися в афгано-пакистанской зоне".