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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:03

Возбуждено дело об оказании услуг в Crocus, не отвечающих требованиям безопасности

Дело объединено в одно производство с делом о теракте

Возбуждено дело об оказании услуг в Crocus, не отвечающих требованиям безопасности
Фото: Sefa Karacan/Anadolu Agency via Getty Images

Москва. 31 мая. INTERFAX.RU - Вместе с уголовным делом о теракте после нападения на подмосковный концертный зал Crocus City Hall следствие расследует дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, говорится в судебном решении по делу.

"В одно производство с указанным уголовным делом соединено уголовное дело, возбужденное 25 марта 2024 года по ч. 3 ст. 238 УК (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц - ИФ)", - говорится в постановлении суда об аресте одного из обвиняемых по делу о теракте.

Ранее соответствующее уголовное дело просила возбудить часть потерпевших по делу о теракте, сообщал их представитель, адвокат Игорь Трунов.

В документе суда не уточняется, кто привлечен по подозрению в оказании небезопасных услуг.

22 марта вечером, перед началом концерта группы "Пикник" в Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании начался пожар. Погибли 144 человека.

По уголовному делу о теракте в Crocus City Hall задержаны больше 20 человек, в том числе четверо предполагаемых исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.

Нападение на Crocus City Hall

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Хроника 22 марта – 31 мая 2024 годаНападение на Crocus City Hall
Игорь Трунов Crocus City Hall Москва СКР
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