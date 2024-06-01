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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:47

Дело об оказании небезопасных услуг после теракта в Crocus связано с организацией охраны

Москва. 1 июня. INTERFAX.RU - Уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которое расследуется вместе с делом о теракте в подмосковном концертном зале Crocus City Hall, связано с организацией охраны здания, следует из постановления Басманного суда Москвы от 17 мая о продлении срока ареста четверым обвиняемым по делу о теракте.

В РоссииВозбуждено дело об оказании услуг в Crocus, не отвечающих требованиям безопасностиВозбуждено дело об оказании услуг в Crocus, не отвечающих требованиям безопасностиЧитать подробнее

Газета "Коммерсантъ" ранее писала, что по делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, были задержаны два сотрудника концертного зала, которым предъявили обвинение и отпустили под подписку о невыезде. В публикации говорилось, что претензии к этим фигурантам "сводятся к тому, что пожарные выходы из зала были закрыты".

22 марта в концертный зал Crocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека. Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте.

В мае директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил, что по уголовному делу задержаны более 20 лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников.

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Crocus City Hall Басманный суд
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