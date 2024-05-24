По делу о теракте в Crocus City Hall задержаны более 20 человек

Москва. 24 мая. INTERFAX.RU - Директор ФСБ РФ Александр Бортников заявил о задержании более 20 человек по делу о теракте в подмосковном комплексе Crocus City Hall, действия террористов координировались боевиками "афганского филиала" запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ "Вилаят Хорасан" (запрещена в РФ) из афгано-пакистанской зоны.

"В настоящее время мы устанавливаем весь круг причастных к злодеянию. Уже задержаны более двадцати лиц, включая непосредственных исполнителей и пособников", - сказал Бортников в пятницу, выступая на заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств СНГ.

По словам директора ФСБ, уже установлено, что "подготовительные действия, финансирование, нападение и отход террористов координировались через интернет членами группировки "Вилаят Хорасан" (афганский филиал запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ), находившимися в афгано-пакистанской зоне".

"Следствие продолжается, но уже можно с уверенностью сказать, что непосредственное отношение к этому нападению имеет военная разведка Украины", - подчеркнул Бортников.

"Уверены, что одной из целей заказчиков данного теракта является нанесение ущерба отношениям стран Содружества с использованием религиозного и национального факторов", - сказал он.

Директор ФСБ отметил, что расследование проводилось при участии спецслужб и правоохранительных органов Казахстана, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

"Хочу заверить, что все обстоятельства преступления будут установлены, и каждый причастный к нему не избежит наказания. Признательны нашим коллегам, оказывающим всемерное содействие и помощь в расследовании",- сказал он.

22 марта перед началом концерта группы "Пикник" в Сrocus City Hall ворвались несколько вооруженных мужчин и открыли огонь по посетителям и персоналу. В здании возник пожар. Жертвами теракта стали 144 человека.

Следственный комитет России расследует уголовное дело о теракте. В настоящий момент по делу арестованы ряд фигурантов, в том числе четверо исполнителей нападения, а также лица, которые, как считает следствие, помогали готовить атаку: предоставляли исполнителям жилье, транспортные средства, обеспечивали трансфер денежных средств.