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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:13

Лесной пожар в Ростовской области вырос до 122 га

Москва. 2 июня. INTERFAX.RU - Режим повышенной готовности введен в Тарасовском районе Ростовской области из-за крупного лесного пожара, сообщил "Интерфаксу" заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

"В настоящее время площадь пожара составляет 122 гектара, в том числе 60 - верховой пожар. На территории Тарасовского района введен режим повышенной готовности, население оповещено о потенциальной опасности", - сказал он.

Бодряков отметил, что к тушению огня привлечены 280 человек и 76 единиц техники, в том числе МЧС, ДПЧС, казаки и добровольцы.

"Тушение осложняет жаркая и сухая погода, но огнеборцы делают все возможное, чтобы локализовать возгорание в кратчайшие сроки. В настоящее время угрозы населенным пунктам нет. Сил и средств достаточно, чтобы бороться с огнем", - добавил замгубернатора.

Он отметил, что казаки в данный момент обеспечивают охрану населенного пункта Ефремово-Степановка, который находится в восьми километрах от лесного пожара.

Ранее сообщалось, что в субботу в 10:00 на 169 гектарах был ликвидирован другой природный пожар, горела также лесная подстилка в Тарасовском районе. Позже появились данные о новом очаге возгорания лесной подстилки в этом же районе.

Изначально была информация о возгорании на площади 15 гектаров, к концу дня площадь выросла до 37 гектаров, а утром в воскресенье выросла уже до 117 гектаров.

Ростовская область
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